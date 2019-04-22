Главная / Новости / Донецкая область / В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных
Последние новости раздела
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных
22.04.2019 16:48
С временно неподконтрольной территории Луганской области передадут украинской стороне 60 человек, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом заявила представитель группировки «ЛНР» Ольга Кобцева.
Сообщается, что передача заключенных началась сегодня, 22 апреля, в районе моста вблизи населенного пункта Счастье.
«Планируем передать украинской стороне 60 человек», — сказала Кобцева.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, заключенные, ЛНР
Читайте также:
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- "ДНР" передаст Украине группу пожизненно осужденных граждан
- Конфликт на Донбассе: людей пытают по обе стороны линии разграничения
- Куда пропал Захарченко?
- Денисова объяснила, на каких условиях возможен обмен заключенными
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту18:55
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой