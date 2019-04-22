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Архив - Донецкая область

В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных

22.04.2019 16:48
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С временно неподконтрольной территории Луганской области передадут украинской стороне 60 человек, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом заявила представитель группировки «ЛНР» Ольга Кобцева.

Сообщается, что передача заключенных началась сегодня, 22 апреля, в районе моста вблизи населенного пункта Счастье.

«Планируем передать украинской стороне 60 человек», — сказала Кобцева.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, заключенные, ЛНР
 
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