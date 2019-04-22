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Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые
22.04.2019 10:45
21 апреля боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает Гордон.
"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ... По данным разведки, 21 апреля одного оккупанта уничтожили, еще трое захватчиков – ранены", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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