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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ

23.04.2019 17:58
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Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ

Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения.

Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы «Центр волонтеров «People's Project» в социальной сети, передает donpress.com.

Волонтеры группы отмечают:

«Мы уже как бы привыкли к постоянным обстрелам со стороны террористов, к раненым и погибших с нашей стороны. И, на днях, отличились уже наши ребята: два точных выстрела, минус два вражеских блиндажа.

Деталей, извините, рассказать не можем. Однако знайте: они там, они, наши военные оберегают нас от всех ужасов войны и умело и эффективно уничтожают врага».



Теги: Донбасс, ракеты, уничтожение, блиндаж, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
 
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