Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ

23.04.2019 17:58

Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения.

Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы «Центр волонтеров «People's Project» в социальной сети, передает donpress.com.

Волонтеры группы отмечают:

«Мы уже как бы привыкли к постоянным обстрелам со стороны террористов, к раненым и погибших с нашей стороны. И, на днях, отличились уже наши ребята: два точных выстрела, минус два вражеских блиндажа.

Деталей, извините, рассказать не можем. Однако знайте: они там, они, наши военные оберегают нас от всех ужасов войны и умело и эффективно уничтожают врага».