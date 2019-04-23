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"Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери
Пресс-центр Операции Объединенных сил объявил о тяжелых потерях для личного состава Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" на оккупированном Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA" Согласно утренней сводке штаба ООС, оккупанты РФ дважды применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм.
Кроме того, противник вел огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. К несчастью, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил погиб и три бойца получили ранения.
По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще семь – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, ракетный комплекс, Минские договоренности, оккупанты, ООС
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