Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые

23.04.2019 12:18

За прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских бойца получили ранения.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще семь – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

С начала текущих суток противник произвел один обстрел позиций ОС возле населенного пункта Гнутово. Враг бил из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих ОС нет. На обстрел противника украинские военные дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Накануне в сети появилось видео, на котором взлетает в воздух вражеская БМП-1 на Донбассе. Это - работа бойцов полка "Азов".