Ситуация на КПВВ: Скопилось более трехсот авто

23.04.2019 09:00

Как сообщает Госпогранслужба, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 50/40; «Марьинка» - 50/70; «Новотроицкое» - 50/40; «Гнутово» - 0/10.