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У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами
Согласно указу «главы ДНР» А. Захарченко от 10.10.2017 года №267, был дан старт формированию «Приазовского казачьего Войска Донецкой Народной Республики», которое комплектовалось из местных добровольцев и боевиков.
Но основу новосозданного формирования составили новые «казаки», подготовленные на территории Российской Федерации. «Казачьи сотни формировались в районе Горловки, Зугресе, Харцизске и других городах.
О том, что фактически «войско» не «ДНР»-овское, а российское, свидетельствует много фактов. Об этом говорят сами казаки на «Официальном форуме донских казаков», где очень красноречиво говорится о том, что Донбасс не имеет никакого отношения к казачьему войску, за исключением двух станиц, и те – Донские, а не приазовские, передает news.dn.ua.
По сей видимости, особым успехом данная инициатива не увенчалась, поэтому было решено ее «освежить» и «обновить», но уже для других целей.
Из того же источника стало известно, что буквально в этом году, а точнее 15.02.2019, Верховным Атаманом «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» казачьим полковником Дьяконовым Н.Л. был издан указ о создании в «ДНР» регионального Республиканского отделения имени А.В.Захарченко (Приазовское Казачье Войско).
Декларируемой целью создания нового вооруженного формирования стала защита политических, экономических, культурных и исторических достижений своего народа. Но на самом деле это оказалось только прикрытием. Какова же цель на самом деле? Давайте разберемся.
Из недавно полученной информации стало известно, что у личного состава подразделений 1 АК «ДНР» начали забирать любые документы, подтверждающие личные данные: паспорта, удостоверения и т.д. С какой целью, не говорят, но обещают, что это на время.
Источник в ГРУ ГШ РФ сообщает о некой операции «Биомасса». Суть ее в следующем. Из состава новосозданного «Приазовского казачьего войска» создаются воинские части – клоны подразделений 1 и 2 АК «ДНР» и «ЛНР» соответственно. Военнослужащим, которые будут проходить службу в частях-клонах, будут выдавать документы, забранные в солдат 1 и 2 АК, а вернее – подделки, то есть — дубликаты. Таким образом планируется создание так званых «людей-клонов». Это делается с одной целью – в случае гибели россиянина на Донбассе, обнародуется информация о «гибели» местного ополченца. Это связано с серьезными проблемами, которые возникают в России после смерти российских военных.
Доподлинно известно, что российская армия воюет за рубежом, это же касается и членов ЧВК. Оказывается, что вполне предсказуемо, намного легче и проще сказать о гибели российского солдата где-нибудь в Сирии, где Россия присутствует официально, но только не на Донбассе! На Донбассе ведь «российских солдат нет»! Колоссальные санкционные и имиджевые потери, сопряженные с падением международной репутации, заставляют Россию принимать все возможные меры для их восстановления.
Да уж, «Биомасса» … Символично и жестоко. Без комментариев…
Теги: Россия, Донбасс, документы, указ, ДНР, ЛНР, боевики, добровольцы, потери, казаки, Захарченко
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