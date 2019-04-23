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Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ

23.04.2019 15:02
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Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ

На оккупированном Донбассе погиб 21-летний военнослужащий боец из Днепропетровской области Александр Цапенко, служивший в 54-й ОМБ.

В ночь с 21 на 22 апреля на фронте на востоке Украины погиб боец из Днепропетровской области Александр Цапенко, передает "Диалог.UA".

Известно, что Александру был всего лишь 21 год, он служил в 54-й отдельной механизированной бригаде наводчиком-оператором 5-й роты. К сожалению, военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.



Теги: Донбасс, ранение, Днепропетровская область, гибель, ВСУ, фронт
 
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