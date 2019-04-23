В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких

23.04.2019 22:13

На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области в дни Пасхальных праздников и поминальные дни люди не смогут навестить могилы близких. Многие кладбища находятся на линии обстрела или заминированы.

Опубликован список кладбищ в городах, которые закрыты для посещений:

г. Донецк:

— Игнатьевское кладбище, пос. Октябрьский, Куйбышевский район;

— Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, Куйбышевский район;

— Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, деление по пр-ту Манежный, Киевский район.

г. Горловка:

— кладбище п. Изотова, ул. Мира-Венская, Никитовский район;

— кладбище п. Ртутный, ул. Столетова, Никитовский район;

— Шумское кладбище, п. Шумы, Никитовский район;

— кладбище п. Ленинское, Никитовский район;

— Зайцевское кладбище, п. Зайцево, ул. Есенина, Никитовский район;

— кладбище п. Зайцево, ул. Загорская, Никитовский район;

— кладбище п. Михайловка, Центрально-Городской район;

— кладбище п. Байрок, Калининский район.

г. Докучаевск:

— Новое кладбище, ул. Дзержинского.

Ясиноватский район:

— Старое кладбище, п. Каштановое.

Новоазовский район:

— кладбище с. Саханка;

— кладбище с. Коминтерново;

— кладбище с. Ленинское;

— кладбище с. Заиченко;

— кладбище с. Октябрь.

Тельмановский район:

— кладбище с. Новоласпа;

— кладбище с. Белокаменка;

— кладбище с. Старомарьевка;

— кладбище с. Николаевка;

— кладбище с. Таврическое.