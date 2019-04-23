- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь
В одном из самых живописных уголков Мариуполя, Приморском парке, за мечетью, находится заброшенный детский лагерь. Строения на территории лагеря им. Павки Корчагина полностью демонтированы или сгорели, пишет 0629.
Его первое название имени Павки Корчагина, а в последнее время назывался "Олипм". Он был построен в далеком 1948 году меткомбинатом имени Ильича.
Он представлял собой 20 одноэтажных строений в виде корпусов, спортивных залов и душевых. Это место было одним из самым популярных мест активного отдыха мариупольских детей. Однако со временем лагерь перестал отвечать современным нормам и он перестал функционировать.
В 2008 году лагерь был передан в коммунальную собственность на баланс ЖКП-3, а правопреемником ЖКП после его упразднения стала УК «Приморская». Так лагерь и потерялся в архивах коммунальной собственности. Однако даже по сегодняшней информации от городского совета земля там остается не приватизированной, а во владениях города и в реестрах числится, как территория детского лагеря, целевое назначение которой можно изменить только с разрешения Кабинета Министров.
Однако в последнее время на “Олимпе” стали происходить изменения. Здания демонтируются, выкапывается металл и все ценное. Вырваны с корнем даже заборы.
Стоит вспомнить, что в феврале 2017 года на территории лагеря вспыхнул пожар. Огонь охватил большую часть территории и большое число зданий пострадало.
Теперь уже среди сгоревших и разрушенных обломков сложно представить, что в этих домиках звучал смех и проходило чье-то детство.
Вандалы и расхитители не оставили ни единого напоминания о том, что в парке был детский лагерь. Среди пробивающейся зелени валяются лишь обломки строительного материала и стекла.
Через детский лагерь есть выход на море и развалины используют для игр в пейнтбол. Сейчас уже даже нет смысла охранять это место и с территории исчез сторож и собаки.
Обретет ли бывший пионерский лагерь им. Павки Корчагина новую жизнь и что появится на его месте не известно.
Теги: Донбасс, Мариуполь, лагерь, погиб
- Арендатор разрушил детский лагерь
- Арбузы и морская вода укладывают детей на больничные койки
- Главный санврач Мариуполя рассказал, как защититься от холеры
- Мариупольчанка наглоталась снотворного
- Четырехлетний мальчик попал под колеса авто
- Меткомбинат Ахметова увеличит сталеплавильные мощности и позаботится об экологии Мариуполя
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России18:15
- Путин разрешил выдачу российских паспортов в «ЛДНР»18:00
- В ВР рассказали, до какого числа у Зеленского есть возможность распустить парламент17:46
- С 1 июля повысится стоимость паспортов в Украине17:31
- «Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер17:14
- В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским17:00
- Правительство еще раз переписало цены на газ16:47
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц16:10
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы