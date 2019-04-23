В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»

23.04.2019 21:16

В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для ужесточения дисциплины в подразделениях 1АК и 2АК прибыли новые кураторы из РФ. Причиной тому послужило падение морально-психологического состояния и отказ боевиков из числа местных жителей «защищать интересы республик».

Как сообщает источник, до 14 мая боевики 1 и 2 «Армейских корпусов» переведены на «казарменный режим», им запрещено оставлять расположения, запрещены больничные и отпуска.