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В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»
23.04.2019 21:16
В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для ужесточения дисциплины в подразделениях 1АК и 2АК прибыли новые кураторы из РФ. Причиной тому послужило падение морально-психологического состояния и отказ боевиков из числа местных жителей «защищать интересы республик».
Как сообщает источник, до 14 мая боевики 1 и 2 «Армейских корпусов» переведены на «казарменный режим», им запрещено оставлять расположения, запрещены больничные и отпуска.
Теги: Россия, Донбасс, отпуск, больничный, ДНР, ЛНР, боевики, кураторы, НВФ
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