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Архив - Донецкая область

Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

24.04.2019 21:46
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Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность, как государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе команды победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.

Так, у Зеленского отметили:

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня».

В команде уточнили, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать помощь и обеспечить права своих граждан, находящихся на территории ОРДЛО:

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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