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Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность, как государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе команды победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.
Так, у Зеленского отметили:
«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня».
В команде уточнили, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать помощь и обеспечить права своих граждан, находящихся на территории ОРДЛО:
«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, паспорт, ДНР, ЛНР
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- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
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