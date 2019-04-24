Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»

24.04.2019 18:40

Сегодня в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать введение «пасхального» перемирия с 26 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

На своей странице в соцсети Геращенко отметила: