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В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на Донбассе.
Комментируя итоги президентских выборов, он отметил:
«Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности».
По словам Гремингера, ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс направили совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ. Он подчеркнул:
«Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент, позиции слишком различаются».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, конфликт, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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