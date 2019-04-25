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Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели

25.04.2019 17:01
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Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели

Абоненты подконтрольного «ДНР» оператора мобильной связи «Феникс» могут испытывать кратковременные трудности с использованием сервисов перевода средств и отложенного платежа в связи с плановыми работами на оборудовании. Об этом сообщили на сайте оператора.

Так, в «Фениксе» отметили:

«В период с 25 апреля по 14 мая республиканский оператор связи „Феникс“ будет проводить плановые работы по улучшению качества предоставляемых сервисов, в связи с чем возможны кратковременные сбои в работе услуг „Мобильный оператор“ и „Отложенный платеж“».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, сбой, мобильная связь, ОРДО
 
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