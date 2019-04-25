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Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели
25.04.2019 17:01
Абоненты подконтрольного «ДНР» оператора мобильной связи «Феникс» могут испытывать кратковременные трудности с использованием сервисов перевода средств и отложенного платежа в связи с плановыми работами на оборудовании. Об этом сообщили на сайте оператора.
Так, в «Фениксе» отметили:
«В период с 25 апреля по 14 мая республиканский оператор связи „Феникс“ будет проводить плановые работы по улучшению качества предоставляемых сервисов, в связи с чем возможны кратковременные сбои в работе услуг „Мобильный оператор“ и „Отложенный платеж“».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, сбой, мобильная связь, ОРДО
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