Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость

каз президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, — это просто кость для отчаявшихся граждан. Такое мнение высказал россиянин, воевавший на Донбассе в рядах незаконных вооруженных формирований, Евгений Крыжин.

«Путин, смотрю, кинул косточку на пососать?» — иронизирует он.

По словам Крыжина, предложенный порядок не является упрощенным, так как жителям ОРДЛО нужно будет выехать в Россию для прохождения всех процедур, и это будет непрото сделать.

«Дали паспорта — это не „упрощенный порядок“, это пришел в паспортный стол Куйбышевского района Донецка, или там в ЦГР Горловки, подал документы и получил. А так-то старики не наездятся в Ростов или Матвеев Курган за паспортами», — пишет он.

Этого же мнения придерживаются и комментаторы Крыжина. В частности, бывший руководитель компании-провайдера в Донецке Роман Лесниченко считает, что это повод порадоваться в период «безнадеги».