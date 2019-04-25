Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации

25.04.2019 11:20

За раздачей российских паспортов на Донбассе последует второй этап спецоперации Кремля — открытый ввод военного контингента «для защиты сограждан». Такое развитие событий спрогнозировал журналист Роман Цимбалюк, длительное время работающий в Москве, передают Факты.

Цимбалюк призывает трезво оценивать угрозу от России. «Сначала они в рамках гуманитарной помощи выдают российские паспорта или декларируют это. А потом для „защиты сограждан“ официально приедут российские военные, за которыми стоит вся мощь этого государства. Причем уже не срезая своих нашивок», — отмечает журналист.

Корреспондент видит и вторую, более глубинную, цель российской спецоперации с паспортами. РФ нуждается в новых согражданах, а оккупированный Донбасс подходит в качестве такого донора мигрантов.

«Россия сделала жизнь на оккупированных территориях невозможной, и люди вынуждены были бежать в разные стороны… Российское гражданство получили 340 тысяч украинцев. Что-то мне подсказывает, что 99 процентов от этого количества — те, кто был вынужден уехать из „освобожденного“ Донбасса. Освобожденного от работы, перспектив, покоя и т. д., то есть нормальной жизни», — отмечает Цимбалюк.

Источник : https://from-ua.com