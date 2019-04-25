Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе, открылись согласно штатному расписанию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 50,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 12 425 человек и 1410 транспортных средств;

«Марьинка» — 11 010 человек и 1795 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8985 человек и 1575 транспортных средств;

«Гнутово» — 4880 человек и 1060 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 13 025 человек.

Источник : https://donpress.com