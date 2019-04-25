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В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять
В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять.
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области намереваются у должников по ЖКХ отнимать жилье и принудительно их выселять. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены новым решением оккупационных «властей ДНР». Так, разработана и утвержденный «Постановлением Совмина ДНР» «процедуру исполнения решения о выселении должника».
Жители временно оккупированных территорий, которые имеют мизерные доходы, которых, порой, не хватает даже на необходимые продукты, а некоторые не имеют никаких доходов, негодуют. Вот что они пишут в соцсетях:
«Вот и вся суть республики, люди и так за похлебку работают так теперь их ещё и выселять будут, куда катимся»,
«Так это же «ДОБРО» на отжим квартир. Это же частная собственность, на каком основании ее продадут без участия хозяина?»,
«Одна банда осталась в укропии пришла вторая банда, город стоит на прифронтовой территории, толком не работают предприятия а те что работают то с такой зарплатой можно в гроб ложиться! Вот и результат! Банда была, банда есть и банда будет, это ещё только начало людских бед и слёз! То ли ещё будет.........»,
«Приехали МММ мочит»,
«За что воевали не понятно, чтоб кто то потом людей выселял. Украина себе такого не позволяла. жопа полная наступает»,
««Донецкая Народная Республика» официальный сайт… ЗП в среднем 4000р у людей, о каком выселении может идти речь?? Где народность??? Я хотел бы посмотреть как наш «президент» проживет месяц на 4-5 тысяч рублей, с оплатой всех налогов. Хватит ли ему денег на покушать, а про одежду я уже молчу».
Теги: должник, жилье, ЖКХ, ДНР
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