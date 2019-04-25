Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы

25.04.2019 09:22

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Николаевка;

дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое;

дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное;

из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции украинских защитников:

четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Троицкое;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Попасная и Шумы;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

По состоянию на 7:00 25 апреля противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Лебединский.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника украинские защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Источник : https://from-ua.com