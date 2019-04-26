- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone15:21
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами.
За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная армия Российской Федерации девять раз нарушила режим прекращения огня на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" били по воинам Украины из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Также террористы обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия В частности, обстрелы противника гремели вблизи населенных пунктов Пески, Павлополь, Гнутово, Пищевик, Талаковка, Лебединское и Крымское. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены", - указано в сообщении штаба ООС.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов 20:12
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- В Донецке происходит нечто непонятное
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением