«Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс

26.04.2019 11:30

Президент России Владимир Путин заявил о готовности восстановления отношений с Украиной «в полном объеме». Об этом российский лидер сообщил вчера на саммите во Владивостоке, пишет ДонПресс.

По словам Путина, украинская власть якобы не выполняет Минские договоренности:

«И прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять минские соглашения, а это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен».

Также, он назвал президентские выборы в Украине «провалом Петра Порошенко» и заявил, что «новые власти это прекрасно понимают». Путин подчеркнул:

«Посмотрим хотя бы на первые шаги, а проводить политику, отвечающую интересам своего народа — другое дело».