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Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции

26.04.2019 15:17
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Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин мощно обратился к украинцам, вынужденно проживающим на территориях "ДНР" и "ЛНР", касательно российских паспортов.
Как сообщает "Диалог.UA", Климкин призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и пропаганду российского агрессора. Об этом министр иностранных дел Украины заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом в Киеве. По мнению Климкина, российская пропаганда манипулирует фактами, фактически заставляя жителей оккупированных территорий соглашаться на получение российских паспортов. Также глава МИДа заявил, что Российская Федерация уже отобрала у жителей Донбасса и других оккупированных территорий прошлое и настоящее, а теперь РФ хочет с помощью вранья и манипуляций забрать будущее. Климкин настаивает, что действия Российской Федерации - это прямое нарушение всевозможных норм международного права и украинского законодательства в частности. Министр иностранных дел подчеркнул, что таким образом РФ пытается дестабилизироваться ситуацию в Украине.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Климкин, ОРДЛО
 
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