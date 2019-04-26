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Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"

26.04.2019 19:43
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Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"

Одиозный олигарх и соратник Путина Виктор Медведчук негативно высказался о ведении переговоров по прекращению огня на Донбассе.

Как сообщает "Диалог.UA", Виктор Медведчук не видит положительного эффекта от возможного ведения переговоров по Донбассу в "нормандском формате".

Глава политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказал, что последняя встреча в "нормандском формате" проходила в 2016 году, по итогам которой было принято решение о реализации минских соглашений по прекращению огня. К реализации плана, по мнению кума Путина, никто так и не приступил. Медведчук также высказался касательно того, почему за последние три года "нормандский формат" ни разу не созывался, ссылаясь на то, что для этого созыва необходимо было выполнить условия, закрепленные и принятые к реализации на предыдущем совете. Кроме того, глава оппозиционеров заявляет, что западные коллеги просто не видели необходимости и целесообразности созыва "нормандского формата". Кроме того, кум Путина заявил, что риторика действующего президента Украины Петра Порошенко о возможном созыве "нормандского формата" - чистой воды популизм.



Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Порошенко, Медведчук, нормандский формат, Минские соглашения
 
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