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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ
За минувшие сутки, 25 апреля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков, а из вооружения боевых машин пехоты – у Павлополя. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия боевики применили в районе Гнутово и Пищевика. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники стреляли у Лебединского и Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем в районе Крымского.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двух оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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