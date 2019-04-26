Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»

26.04.2019 21:16

В сети появился список документов, необходимых для оформления российского паспорта жителям ОРДО, а также названа стоимость «услуги». Такой информацией поделился блогер Necro Mancer в соцсети Twitter, пишет ДонПресс.

Автор опубликовал фото перечня необходимых для паспортизации документов, однако уточнил, что не может поручиться за достоверность.

Так, для получения паспорта РФ якобы понадобятся свидетельство о рождении и браке, фото «80% площади головы», паспорт гражданской принадлежности, а также «паспорт ДНР». Все копии должны быть на русском языке и заверены «нотариально».

В конце перечня сказано, что «сотрудники» могут одновременно со своим пакетом документов подавать документы членов своей семьи. При этом не известно, о каких сотрудниках идет речь.

Ниже указаны расценки: комплект пакета документов — 3500 российских рублей, получение паспорта — 300 рублей, загранпаспорт — 2000 рублей, загранпаспорт для ребенка — 1000 рублей.