Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля

26.04.2019 20:51

Пенсионный фонд РФ поставил крест на надеждах части жителей "ЛДНР" получать российские пенсии после получения российского паспорта. Жители подконтрольных пророссийским боевикам "ЛДНР", которые получат российское гражданство в упрощенном порядке не смогут получать российские страховые пенсии по старости, оставшись в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

В пенсионном фонде РФ отметили, что такая возможность появится только у тех пенсионеров, которые переедут на постоянное жительство в Россию. Ведомство подчеркивает, что руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, из которого Украина не выходила. “Пенсионное обеспечение граждан государств - участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают”, - указано в документе. “Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны”, - добавили в пенсионном фонде.