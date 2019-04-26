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Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор
На Донбассе подразделения НВФ из пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык Донецкой области.
Об этом сообщает штаб ООС.
Наблюдатели ОБСЕ во время обследования территории в 300 м от линии соприкосновения заметили в Чермалыке свежие следы от обстрелов. Следы обстрела заметили на стене здания, расположенного в 15 м от жилого дома. По информации специалистов, такие повреждения появились в результате обстрела с применением стрелкового оружия.
Кроме того, наблюдатели заметили пепелище, на месте которого раньше была деревянная постройка. По словам владельца дома, он сначала услышал выстрелы (на тот момент он был в доме), а потом заметил, как горит деревянная постройка.
Выяснилось, что оккупанты стреляли из пулеметов калибра 7,62 мм, при этом они использовали трассирующие пули. От попадания этих пуль загорелась деревянная постройка.
Теги: Донбасс, дом, пожар, обстрел, ОБСЕ, пулемет , НВФ, ООС
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