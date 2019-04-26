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Архив - Донецкая область

В «ДНР» отменен комендантский час

26.04.2019 13:33
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В «ДНР» отменен комендантский час

На временно оккупированных территориях Донецкой области действует комендантский час. Тем не менее, главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час, действующий на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, отменен комендантский час в пасхальную ночь с 27 на 28 апреля.

Сегодня появилось сообщение, что комендантский час будет отменен в ночь с 11 на 12 мая. Однако, вместо этого, будет «усиленно патрулирование территории ДНР».



Теги: Донбасс, Пасха, отмена, комендантский час, ДНР, Пушилин
 
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