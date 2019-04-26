- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone15:21
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»
Во временно оккупированном Донецке идет охота за инакомыслящими. Так, за свою позицию несколько студентов университета «заперли на подвал».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах, люди боятся высказываться вслух. Любое слово может быть истолковано, как крамола. Кто донесет «куда следует», порой, даже, невозможно представить.
Так, во временно оккупированном Донецке несколько студентов университета «заперли на подвал» по доносу одного из замдеканов.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Донецк В Универе ходят слухи шо заперли на подвал несколько студентов, обс грят до десятка, поясняют выкрыли целую секту украинолюбитей замаскированных под украинофобов. Подэкують всё брагодаря одному из замдеканов «из внутренних органов»».
Теги: Донецк, Донбасс, университет, студенты, арест, донос, соцсети
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов 20:12
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- В Донецке происходит нечто непонятное
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением