Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси

26.04.2019 10:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси

26 апреля, около 8 часов утра, на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло трагическое ДТП.
Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.
По словам очевидцев, водитель автомобиля «Хонда» двигался в сторону шлаковой горы от автовокзала. В это время на обочине дороги стоял припаркованный «Ниссан». По предварительной информации, в автомобиле находился таксист. Мужчина получил вызов и резко тронулся, пытаясь развернуться и пересечь двойную сплошную.
В этот момент произошло столкновение. Удар пришелся в бок автомобиля. После этого «Ниссан» врезался в газовую трубу.
На место прибыла «скорая», медики оказали помощь пострадавшему, однако по дороге в больницу мужчина скончался.
На месте аварии работает полиция, обстоятельства выясняются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, такси, ДТП, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх