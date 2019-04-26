В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси

26.04.2019 10:33

26 апреля, около 8 часов утра, на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло трагическое ДТП.

Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Хонда» двигался в сторону шлаковой горы от автовокзала. В это время на обочине дороги стоял припаркованный «Ниссан». По предварительной информации, в автомобиле находился таксист. Мужчина получил вызов и резко тронулся, пытаясь развернуться и пересечь двойную сплошную.

В этот момент произошло столкновение. Удар пришелся в бок автомобиля. После этого «Ниссан» врезался в газовую трубу.

На место прибыла «скорая», медики оказали помощь пострадавшему, однако по дороге в больницу мужчина скончался.

На месте аварии работает полиция, обстоятельства выясняются.