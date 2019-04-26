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В Мариупольском порту углубят дно
В Мариуполе подписан договор о проведении дноуглубительных работ в Мариупольском порту.
Сегодня, 26 апреля в Администрации портов Украины был подписан договор о проведении дноуглубительных работ в порту Мариуполя. Эти работы будет проводить ООО “Специализированное техническое бюро Азимут” (город Измаил). Запланировано провести работы объемом 1,98 млн. куб. м. Эта компания предложила самую низкую цену ( экономия от первоначально озвученной суммы составила 20%) и выиграла тендер через “Прозорро”, который ранее не успешно проводился пять раз. Администрация портов оглашала тендеры на проведение дноуглубительных работ, но победителя не удавалось из-за недостаточного количества участников, пишет 0629.
Будeт проведены работы обновлению паспортных глубин на подходном канале и акватории порта. Стороны уверены, что завершатся работы даже раньше замеченного срока. После рабочего совещания в торжественной обстановке договор был подписан.
“Все мы знаем. Что с 2014 года Украина находится с нашим северным соседом, Российской Федерацией и с 2016 года мы не могли организовать дноуглубление в Мариупольском порту. Все подрядчики, которые занимаются такими работами говорили, что в Азовском море большие риски и никто не имеем большого желания приходить для участия в тендеры. Но в 6-ой раз удалось выбрать победителя и мы с победителем подписали договор”, - сказал начальник Мариупольского филиала АМПУ Игорь Барский. Он выразил уверенность в том, что от этого выиграет не только Мариупольский порт, как морские ворота Донбасса, но и все государство Украина.
Игорь Барский высказал надежду о том, что конфликт на Востоке Украины закончится в ближайшее время и нужно будет начинать проводить работы по восстановлению порта, Донбасса и всей Украины.
Александр Блошенко руководитель компании “Азимут” добавил, что располагает необходимой техникой для проведения всех работ, а проект по дноуглублению считает неинтересным и большим проектом.
Теги: Донбасс, Мариуполь, порт, договор
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