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Архив - Донецкая область

В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone

26.04.2019 15:21
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В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone

Повреждения кабеля в неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области привели к нарушению работы украинского мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР», пишет ДонПресс.
Так, в «ведомстве» уточнили:
«Сегодня утром произошло повреждение оптического кабеля на территории Макеевки, из-за чего в Донецкой Народной Республике пропал сигнал Vodafone».
На данный момент ведутся ремонтные работы.



Теги: Донбасс, кабель, Vodafone, мобильная связь, ОРДО
 
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