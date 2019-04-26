В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone

26.04.2019 15:21

Повреждения кабеля в неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области привели к нарушению работы украинского мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР», пишет ДонПресс.

Так, в «ведомстве» уточнили:

«Сегодня утром произошло повреждение оптического кабеля на территории Макеевки, из-за чего в Донецкой Народной Республике пропал сигнал Vodafone».

На данный момент ведутся ремонтные работы.