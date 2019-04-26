В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов

26.04.2019 08:29

После пяти лет опустошительной изматывающей войны, даже те, кто искренне верил в "русский мир", относятся скептически к идее "паспортизации" ОРДЛО.

Они не верят, что этот шаг Москва сделал для того, чтобы хоть как-то облегчить участь жителей непризнанных "республик". Жители ОРДЛО смогут рассчитывать на российскую пенсию лишь в одном случае – если переедут на территорию Российской Федерации, сообщает "Диалог.UA".

По данным российских СМИ, в ПФ России подчеркнули, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства - российского или украинского. Таким образом, те лица, которые получат российские паспорта и останутся жить в ОРДЛО, российскую пенсию получать не смогут. Между тем, инициатива по выдаче паспортов жителям Донбасса может не лучшим образом отразиться на ростовчанах. Российские чиновники заявляют: велика вероятность того, что получившие документы в Ростовской области не смогут въехать в Литву и другие европейские государства.