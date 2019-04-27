- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области получили от своих «командиров» приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В двух случаях на блокпосте вооруженных формирований к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований вновь не разрешил патрулю Миссии проехать на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с Российской Федерацией, ссылаясь на «приказы от своего командира».
На блокпосте вооруженных формирований на восточной окраине н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать дальше».
Источник : https://news.dn.ua
Теги: наблюдатели, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
- В ОРДЛО часто прогоняли наблюдателей ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» озаботились «безопасностью» наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города
- В "ДНР" проводят активную приписную компанию и ищут мотивацию для службы в "армии республики"
- Российские курсанты не скрывают, что их отправили в Донбасс на практику
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением