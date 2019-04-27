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На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте им. А.Ф. Засядько началось самовозгорание угля. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает «МЧС ДНР».
«26.04.2019 г. Донецк, Киевский р-н, ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько» – предупреждение самовозгорания по пласту l1», – говорится в сообщении.
Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк совместно с работниками шахты для изоляции аварийного участка ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек.
В работах принимают участие 28 человек.
Аварию комментируют пользователи соцсетей.
- MineMechanic: «Новая лава по пласту l4, 8-й запад, прорвало с почвы воду с ранее затопленных выработок в 2007 году после взрыва на l1, температура воды 50-70 градусов, приток 200 кубов в час был. Данные по состоянию на четверг»;
- М'аик: «Там еще шахту топит недели две»;
- Olha: «Археологи расскажут...»;
- «Добрый Шу»: «Обьічное для этого пласта дело. Началось самовозгорание угля, чтобы не допустить пожара участок изолируют от остальных выработок».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А.Ф. Засядько.
Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность
Теги: Донецк, шахта, самовозгорание
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