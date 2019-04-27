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РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется

27.04.2019 11:20
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РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется

Гибридная армия Российской Федерации значительно увеличила число провокационных обстрелов на временно оккупированном Донбассе, но получила мощный ответ ВСУ. За минувшие сутки, 26 апреля, вооруженные формирования "ЛДНР" 23 раза нарушили режим прекращения огня, множество раз применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм, передает  https://www.dialog.ua   Зафиксировано, как противник обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Провокации боевиков гремели в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Пески, Опытное, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Широкино, Луганское, Крымское, Светлодарск и Станица Луганская. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.  "По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, четверо – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов", - констатировали в штабе ООС.

 



Теги: Донбасс, Луганская народная республика, боевики, ВСУ, фронт
 
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