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Архив - Донецкая область

Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе

27.04.2019 21:40
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В течение 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 20 преступлений. Об этом и не только сообщил представитель пресс-центра ОС Алексей Жуганов.

По словам Жуганов правоохранители из состава Объединенных сил продолжают выполнять задачи по соблюдению действующего законодательства Украины в районе проведения операции. По распоряжению командующего ОС, в населенных пунктах и на основных путях сообщения проводятся фильтрационные мероприятия, внедрены усиленный контрольно-пропускной режим и круглосуточное несение патрульно-постовой службы.

За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 863 административных правонарушения. В районе проведения операции ОС правоохранителями раскрыто 20 преступлений.

По результатам следственных действий по подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы шесть человек. 

Источник : http://avdeevka.city 


Теги: Украина, Донбасс, боевики, нарушения
 
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