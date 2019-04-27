В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ

27.04.2019 13:36

Утром 26 апреля, на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области через участок границы с РФ проехали два автомобиля КамАЗ и одна Газель МЧС России с включенными синими аварийными огнями. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В отчете указано, что в 6.45 пятницы команда наблюдателей на пункте пропуска Донецк зафиксировала передвижение трех транспортных средств с надписью МЧС России, которые пересекали границу РФ и Украины.

На транспортных средствах с номерными знаками Ростовской области были включены синие проблесковые маячки.

Источник : https://donpress.com