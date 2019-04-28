Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники

28.04.2019 21:50

Скопление техники выявили наблюдатели ОБСЕ. В отчете Миссии сказано, что на территории, временно подконтрольные российским наемникам из "ЛНР", свезли не только танки, но и прочую тяжелую технику армии РФ.

Так, речь идет о более чем 50 танках для боевиков "ЛНР", РСЗО "Град", зенитно-ракетных установках. Все это наблюдатели увидели в тех местах хранения, которые нарушают минские договоренности, передает "Диалог.UA".

"БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 4 танка (Т-64 – 1 ед., неустановленного типа – 3 ед.) у н. п. Новоселовка (16 км к западу от Луганска)", - сказано в отчете Миссии. Также обнаружены 13 танков поблизости полигона возле Шимшиновки; 23 танка на полигоне у Круглика; 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне около Мирного.