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Люди разбегаются: «Власти» Донецка заявляют о возможной экологической катастрофе
В неподконтрольном украинской власти Донецке сложилась катастрофическая ситуация с невывозом мусора, что может повлечь за собой экологическую катастрофу. Такая ситуация сложилась из-за прямого «вредительства» «вице-премьер-министра ДНР» Игоря Мартынова. Об этом заявил председатель «координационного центра объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в ДНР» Владимир Леднев в своем видеообращении к «главе ДНР» Денису Пушилину.
Леднев отметил, что основная проблема заключается в том, что городу не предоставляется топливо для машин (бензин, дизтопливо), нет запчастей, люди отказываются работать за нынешние зарплаты.
«Убедительная просьба – срочно решить вопрос по выделению ГСМ и финансов, потому что министерство [экологии ДНР] должно громаде более 15 млн руб. Машины отработали уже двойной моторесурс – они постоянно ломаются, запчастей нет. ГСМ на начало войны было 18 руб. (7,35 грн по местному курсу валют, – ред.), сегодня – 49 руб.(20 грн) Люди разбегаются, требуют увеличения зарплаты, налоги увеличили», – жалуется глава «координационного центра».
Он также сообщил, что 16 апреля в адрес Пушилина письменное обращение направил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин. В его письме указано, что ежемесячно городу нужно 65 тыс. литров ГСМ. Кроме того нужно хотя бы 1000 шт. автомобильных шин, «которые к нам не дошли, когда приходили в виде гуманитарной помощи».
«У Кулемзина есть заместитель – Николай Волков, который 5 апреля (пока глава города был в командировке) срочно издал распоряжение по всем районам, которые начали активно забрасывать громаду телефонограммами по составлению актов на срыв графиков вывоза мусора. Мы мусор вывозим, стараемся. Машины работают 25 часов в сутки, водителей не хватает. Помощи никакой – только одни телефонограммы. Я прошу вас, Денис Владимирович Пушилин, направить прокуратуру и разобраться, т.к. считаю, что это не первая подстава заместителей главы Донецка – господина Волкова и Артеменко. Это идет умышленное накаливание обстановки среди жителей – что не вывозится мусор, что идет вредительство и саботаж. Прошу разобраться и принять жесткие дисциплинарные меры, т.к. все это идет негласно со стороны Игоря Юрьевича Мартынова, который умышленно разваливает громаду. Умышлено – я заявляю официально. Так дальше жить и работать нельзя», – акцентировал Леднев.
Леднев уточняет, что в течение года он 5 раз письменно обращался к Пушилину по вопросу финансирования процесса вывоза мусора и сделал 3 видеообращения, также были неоднократные обращения в «министерство экологии». Но реакции не последовало.
«Нужно наводить санитарный порядок в Донецке, пока не наступила экологическая катастрофа», – резюмировал Леднев.
Отметим, что с конца марта в соцсетях распространялись слухи, что по приказу Москвы Игорь Мартынов был снят с должности «вице-премьер-министра ДНР». Однако, на сайтах «правительства республики», «министерства информации ДНР» по состоянию на 18 апреля Мартынов значился как «вице-премьер».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Теги: Донецк, Донбасс, катастрофа, ДНР
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