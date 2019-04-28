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«Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»
Члены НВФ «ДНР» заблокировали КПП «Еленовка» на несколько часов, оставив мирных жителей «жариться» в раскаленных автомобилях. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В одном из пабликов очевидец инцидента пишет:
«В „ДНР“ из Мариуполя… 2 с половиной часа без движения», — жалуются жители «народной республики». «В Донецке настоящая летняя погода. Жарко. Этим воспользовались «пограничники» на блокпосту «ДНР» «Еленовка».
По словам мужчины, около 09:30 утра блокпост был перекрыт и людей не пускали более 2 часов:
«Два часа люди жарились в раскаленных автобусах. Никого не пускали. Собрали паспорта и полный игнор в течение ДВУХ часов».
Жители ОРДО уточняют, что «благосклонность» членов НВФ на КПП «стоит очень дорого». Если ранее проезд стоил 200 гривен то сейчас цена внеочередного проезда стоит 50 долларов, или эквивалент в рублях, сообщают очевидцы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПП
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