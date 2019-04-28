Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"

28.04.2019 19:21

На Донбассе 25 апреля простился с жизнью еще один террорист "ДНР" Станислав Политаев. О потерях в рядах оккупанта рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Пока крайне мало информации о смерти террориста "ДНР" и уроженца оккупированного Донецка Политаева. Скорее всего, он был ликвидирован ВСУ: в последнее время боевики несут тяжелейшие потери под ответным огнем украинской армии.

О гибели Политаева сообщил один из сепаратистских ресурсов. Обстоятельства произошедшего они не уточнили, лишь сообщили, что тот умер на 32-м году жизни в минувший четверг, 25 апреля. Боевик уже похоронен.