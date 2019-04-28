Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо

28.04.2019 20:43

В сети появилось фото так называемого премьер-министра террористической "ДНР" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.

Фотография была сделана на Ялтинском экономическом форуме, который прошел в аннексированном Крыму, пишут "Новости Донбасса".

"По информации редакции, на снимке именно Ананченко. "Премьер ДНР" запечатлен в компании российского "главы" Крыма Сергея Аксенова и главы "ДНР" Дениса Пушилина", – сообщили в СМИ.

Отмечается, что ранее Ананченко не появлялся на фото и видео в местных СМИ террористов. Единственной фотографией с ним был опубликованный в 2018 году снимок с директором предприятия на неподконтрольной территории "Внешторгсервис" Владимиром Пашковым. Однако лица Ананченко на этой фотографии видно не было.