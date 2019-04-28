Последние новости раздела
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"19:21
Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо
28.04.2019 20:43
В сети появилось фото так называемого премьер-министра террористической "ДНР" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.
Фотография была сделана на Ялтинском экономическом форуме, который прошел в аннексированном Крыму, пишут "Новости Донбасса".
"По информации редакции, на снимке именно Ананченко. "Премьер ДНР" запечатлен в компании российского "главы" Крыма Сергея Аксенова и главы "ДНР" Дениса Пушилина", – сообщили в СМИ.
Отмечается, что ранее Ананченко не появлялся на фото и видео в местных СМИ террористов. Единственной фотографией с ним был опубликованный в 2018 году снимок с директором предприятия на неподконтрольной территории "Внешторгсервис" Владимиром Пашковым. Однако лица Ананченко на этой фотографии видно не было.
Теги: Донбасс, премьер-министр, фото, ДНР
Читайте также:
- Фотограф случайно сделал из премьера Дании Терминатора
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Решено: Донецкая область станет местом добычи сланцевого газа
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- В центре Донецка откроется фотовыставка "О главном"
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"19:21
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- «Мама дорогая»: в Украине значительно вырастет цена на загранпаспорта и ID-карты07:10
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше