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Архив - Донецкая область

В ОРДО проблемы с поставкой лекарств в больницы: наблюдается серьезный дефицит из-за России

28.04.2019 14:32
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В ОРДО проблемы с поставкой лекарств в больницы: наблюдается серьезный дефицит из-за России

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области наблюдаются проблемы с поставками лекарств в лечебные учреждения. Об этом сообщает местный «минздрав».

По ряду препаратов наблюдается серьезный дефицит. В наличии только средства для дезинфекции, препараты для гемодиализа и детское питание.

За поставку лекарств отвечает местное предприятие «Торговый дом „Лекарства Донбасса“». Оно работает напрямую с Россией, где в данный момент проходит «импортозамещение» официально признанных лекарств на заменители местного происхождения. Из-за этого поставки происходят с задержкой, подчеркивает «минздрав».

«С начала 2019 года „гумконвоев“ с территории Российской Федерации не было, что существенно осложняет ситуацию с медикаментами в необходимомо объеме», — признает «минздрав».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, лекарства, ДНР, ЛНР
 
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