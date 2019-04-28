«Все очень проблемно для половины города»: на шахте Засядько в Донецке горит угольный пласт

28.04.2019 16:28

На шахте имени Засядько, что в Киевском районе неподконтрольного Донецка, произошло самовозгорание угольного пласта. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР».

По их информации, инцидент произошел на угольном пласте L1 8-й западной лавы угледобывающего предприятия, пишет ДонПресс.

«26.04.2019. Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк, совместно с работниками шахты, с целью изоляции аварийного участка, ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных», — сказано в сообщении.

По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня, было завершено сооружение первой изоляционной перемычки и начаты работы по возведению первой гипсовой перемычки.

В то же время, дончане пишут в соцсетях, что «кипиш начался еще в среду вечером». Также сообщается, что с горных выработок, которые были затоплены еще в 2007 году, в больших количествах прибывает горячая вода.

«Новая лава по пласту l4, 8-й запад, прорвало из почвы воду с ранее затопленных выработок в 2007 году после взрыва на l1, температура воды 50−70 градусов, приток 200 кубов в час был. Данные по состоянию на четверг»,

«Работал на этом проходческом участке, который разрабатывал 8й запад l4. Механик говорил о том, что возможен прорыв воды с l1 еще когда только начали проходить штреки для этой лавы»,

«Там очень перспективная кальмиусская лава, но горела еще 5 лет тому назад, не смогли справиться и залили водой, а сейчас оттуда кипяток, то есть горение не остановилось… все очень проблемно, если что — для половины города», — пишут люди, знакомые с ситуацией.