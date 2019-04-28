- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"19:21
Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный.
Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает «Вчасно» со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Донетчины.
Источником зловония стала неизвестная жидкость черного цвета, которая была замечена в иловых картах очистных сооружений КП «Бахмут-Вода».
Википедия: иловые карты — спланированные огражденные участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений.
По информации пресс-службы, на иловых картах был произведен слив неизвестной жидкости с невыносимым запахом. Сообщается, что площадки карт вдоль подъездной дороги оборудованы гофрированными трубами красного цвета, которые подведены к иловым площадкам. При этом доступ к иловым картам свободный, а территория не охраняется, также свободно может подъехать и грузовой транспорт.
В экоинспекции подозревают, что неизвестная жидкость была слита с согласия должностных лиц КП «Бахмут-Вода», тем самым должностные лица коммунального предприятия могли нарушить УК Украины.
В связи с установленными фактами Государственная экологическая инспекция в Донецкой области обратилась в ГУНП и прокуратуру Донетчины с соответствующим заявлением для принятия мер реагирования в пределах их полномочий.
Теги: Донбасс, запахи, вода, труп, экология, прокуратура, коммунальщики, Бахмут, очистные сооружение
- Донецкого коммунальщика обвиняют в загрязнении воды
- Воняет химикатами. Жители Горловки жалуются на ужасное качество воды
- В Донецкой области эколог попалась на крупной взятке
- Прокуратура открыла в Донецкой области горячую линию для защиты прав и свобод переселенцев
- Донецкий губернатор рассказал, что не хочет пиариться на воде
- К концу недели в Донецке и Макеевке перестанет плохо пахнуть
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"19:21
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- «Мама дорогая»: в Украине значительно вырастет цена на загранпаспорта и ID-карты07:10
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше