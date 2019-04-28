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Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"
28.04.2019 21:09
Участники обсуждений признавали, что "Донбасс Арена" была одним из самых любимых мест в Донецке: с этим стадионом у многих связаны очень яркие воспоминания.
Самый знакомый стадион ныне оккупированного Донбасса сегодня в упадке. После оккупации Донецка за знаменитой спортивной площадкой никто не ухаживает, "Арена" пришла в негодность, передает "Диалог.UA".
Свежие фото "Донбасс Арены" вызвали ажиотаж в соцсетях. По кадрам видно, что у стадиона нет большей части газона. Он выглядит чуть лучше, чем обычный огород.
Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, стадион, фото, газон, соцсети
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