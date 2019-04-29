Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»

29.04.2019 11:10

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсия выплачивается не всем жителям оккупированного Донбасса, а только тем, кто за ней лично обращается, передает replyua.net.

В частности, на своей странице в социальной сети Facebook высокопоставленный чиновник написал, что ряд граждан не могут пересечь границу для получения пенсии. А есть и такие, которые не хотят ехать за ней в Украину сознательно.



По словам Ревы, некоторые жители «Л/ДНР» просто недостойны получать украинские выплаты недостойны, так как поддерживают российскую агрессию, и именно таких людей он считает «негодяями».



«Я лично считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии является недопустимым. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. С моей точки зрения, негодяя – это те наши сограждане, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами», - добавил он.