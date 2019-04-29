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Архив - Донецкая область

Соцсети: В Донецке член НВФ взорвал в кабинете известного врача гранату, врач ранен

29.04.2019 16:21
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Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке, по данным местных жителей, пострадал известный врач-нарколог Игорь Цыба. Об этом сообщает пользователь «Первый антиреспубликанский» на своей странице в Twitter.

По его данным, якобы еще 27 апреля, в Донецкий областной наркодиспансер привезли представителя незаконных вооруженных формирований, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину доставили в кабинет главврача диспансера Игоря Цыбы, где представитель НВФ попытался совершить самоубийство, выбросившись в окно.

«Тело остановили, но он бросил- гранату. Результат: Цыба получил ранения и контузию», — говорится в сообщении.

При этом якобы член НВФ погиб на месте.

Официальной информации о данном инциденте нет. Никаких подтверждений или опровержений этим слухам также не публиковалось.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната, НВФ
 
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